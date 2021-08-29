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النائب خالد مصطفى يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية ويؤكد السيسي انقذ مصر من التهلكة 

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كرم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، في احتفالية كبرى أوائل الطلبة المتفوقين دراسياً بالثانوية العامة بالمرج والثانوية الازهرية  على مستوي محافظة القاهرة ، وذلك بمركز شباب الأندلس بحضور للقيادات التربوية والتعليمية على رأسهم المهندس محمود فرماوي امين عام حزب مستقبل وطن بالمرج وأعضاء هيئة أمانة مستقبل وطن ،  وأمناء الوحدات الحزبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمرج ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

تنسيق الجامعات الحكومية 

وخلال الاحتفالية عبر  النائب خالد مصطفى عبدالوهاب ،عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب ، وأولياء الأمور من أبناء محافظة القاهرة ودائرة المرج ، مقدما خالص التهاني للطلاب المتفوقين متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في المراحل التعليمية بالجامعات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق.

التنسيق 

ووجه مصطفى عدة رسائل للطلاب المتفوقين وأولياء الأمور  ،قائلا" إذا أردتم أن تعلو ويعلو شأنكم فعليكم بالعلم، حافظوا على تفوقكم ،مطاليا أولياء الأمور  بزرع حب الوطن وفضل الوطن  واحترام الآخر لدي أبناءهم ، ليصبحوا علماء ونوابغ تفخر بهم مصرنا الحبيبة" .

التظلمات 

كما قدم النائب خالد مصطفى التهنئة والشكر لأولياء الأمور لدعمهم ودورهم البناء في تفوق أبنائهم بتهيئة المناخ المناسب لتفوقهم . كما وجه النائب خالد مصطفى عبدالوهاب التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ،قائلا" حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي انقذت مصر من الهلاك والتهلكة موجها التحية والتقدير لجيش مصر وشرطتها الباسلة ، كما كرم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب القيادات التعليمية بالمرج وأعضاء  وأمناء الشياخات بحزب مستقبل وطن بالمرج .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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