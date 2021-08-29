النائب خالد مصطفى يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية ويؤكد السيسي انقذ مصر من التهلكة 

/647727/النايب-خالد-مصطفى-يكرم-اوايل-الثانوية-العامة-والازهرية-ويؤكد-السيسي-انقذ-مصر-من-التهلكة
كرم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، في احتفالية كبرى أوائل الطلبة المتفوقين دراسياً بالثانوية العامة بالمرج والثانوية الازهرية على مستوي محافظة القاهرة ، وذلك بمركز شباب الأندلس بحضور للقيادات التربوية والتعليمية على رأسهم المهندس محمود فرماوي امين عام حزب مستقبل وطن بالمرج وأعضاء هيئة أمانة مستقبل وطن ، وأمناء الوحدات الحزبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمرج ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.
تنسيق الجامعات الحكومية
وخلال الاحتفالية عبر النائب خالد مصطفى عبدالوهاب ،عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب ، وأولياء الأمور من أبناء محافظة القاهرة ودائرة المرج ، مقدما خالص التهاني للطلاب المتفوقين متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح في المراحل التعليمية بالجامعات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق.
التنسيق
ووجه مصطفى عدة رسائل للطلاب المتفوقين وأولياء الأمور ،قائلا" إذا أردتم أن تعلو ويعلو شأنكم فعليكم بالعلم، حافظوا على تفوقكم ،مطاليا أولياء الأمور بزرع حب الوطن وفضل الوطن واحترام الآخر لدي أبناءهم ، ليصبحوا علماء ونوابغ تفخر بهم مصرنا الحبيبة" .
التظلمات
كما قدم النائب خالد مصطفى التهنئة والشكر لأولياء الأمور لدعمهم ودورهم البناء في تفوق أبنائهم بتهيئة المناخ المناسب لتفوقهم . كما وجه النائب خالد مصطفى عبدالوهاب التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ،قائلا" حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي انقذت مصر من الهلاك والتهلكة موجها التحية والتقدير لجيش مصر وشرطتها الباسلة ، كما كرم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب القيادات التعليمية بالمرج وأعضاء وأمناء الشياخات بحزب مستقبل وطن بالمرج .
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