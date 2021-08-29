/647718/اتحاد-الكرة-أنجزنا-هذا-الموسم-6178-مباراة-تفاصيل

عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنها انجزت الموسم الحالي إقامة 6178 مباراة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

أعلن اتحاد الكرة بأنه نظم هذا الموسم 6178 مباراة موزعة كالتالي:

- 306 مباراة في القسم الأول للدوري العام.

- 720 مباراة في القسم الثاني بالإضافة إلى إعادة 3 مباريات.

- 337 مباراة للكرة النسائية ( القسم الأول: 156 مباراة - القسم الثاني: 162 مباراة - كاس مصر : 19 مباراة ).

- 2241 مباراة في القسم الثالث بالإضافة إلى إعادة 12 مباراة.

- 2012 مباراة في القسم الرابع بالإضافة إلى إعادة 11 مباراة.

- 510 مباراة في بطولات الشباب والناشئين بالإضافة إلى مسابقات الفروع التي بلغت 7120 مباراة لكل مسابقات الناشئين ، و 1959 مباراة في مهرجانات البراعم.

بطل الدوري

يذكر أن فريق الزمالك تمكن من حصد المركز الأول والتتويج باللقب للمرة الـ 13 في تاريخه.

ترتيب هدافي الدوري

تربع محمد شريف على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الممتاز للموسم المنقضي كالتالي:

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

تصريحات محمد عواد عقب التتويج بالدوري

عقب محمد عواد على تتويجه بالدوري مع فريق الزمالك قائلا: ” ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، تعهدنا دومًا على محاولة إسعادكم وتعويضكم على ما فات، كلامي لن يوفي حقكم في دعمي بشكل خاص وفي دعم الفريق بشكل عام حتى في أصعب الأوقات”.

كما أشار محمد عواد: “بطولتي الرابعة مع نادي الزمالك وأتمنى حصد المزيد والمزيد مع نادينا العظيم”.

كان الزمالك قد توج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة “الـ 33” من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.