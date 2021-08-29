انت الان تتابع تفاصيل خبر تنسيق كلية الطب 2021 رسميا عقب مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يريد الكثير معرفة تنسيق كلية الطب 2021 والذي كان متوقع له أن ينخفض هذا العام، حيث أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب إعلان نتائج الثانوية العامة عن وجود انخفاض كبير لاعداد الطلاب الذين قد تخطوا نسبة الـ 90%, الأمر الذي دفعه بتوقع نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021- 2022, بهبوط الحد الأدنى للقبول بالجامعات مايصل الي 10% مقارنة بالعام الماضي. وعليه فقد أقيم اليوم مؤتمر إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية، والذي جاء مطابقاً لتوقعات خالد عبدالغفار سابقاً، حيث جاء تنسيق الطب 2021 بشكل رسمي 90,7%, ليقل عن العام الماضي 7,8%, كما من المتوقع أن يشهد هبوطاً أيضاً في تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق كلية الطب 2021 والصيدلة وطب الأسنان

كما أشرنا في الفقرة السابقة فإنه أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 29 اغسطس 2021 عن تنسيق كلية الطب 2021، ليكون تنسيق الحد الأدنى للقبول بالجامعات لكلية الطب لهذا العام الدراسي 90,7%.

وفي سياق متصل فقد شهدت كلية طب الأسنان هبوطاً أيضاً في درجات الحد الأدنى للقبول لهذا العام، ليكون تنسيق كلية طب الأسنان 90,2%, وفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي اليوم.

وجاء تنسيق كلية الصيدلة بواقع 88,5%, ليسجل هبوطاً كبيراً لهذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وعليه فقد صرح خالد عبدالغفار بأنه يوجد أماكن شاغرة لكافة الطلاب والطالبات لهذا العام في مختلف الجامعات.

تنسيق الجامعات 2021

في ظل هبوط معدل الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهذا العام، واهتمام أولياء الأمور والطلاب بمعرفة تنسيق كلية الطب 2021, وتنسيق الجامعات ايضاً، فقد حرصنا على الإشارة إلى تنسيق المرحلة الأولى للعديد من الجامعات الحكومية 2021, والتي تتمثل في: