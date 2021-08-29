وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات...

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021. أولًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعب العلمية : الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 386 طب الإسكندرية 382 طب الزقازيق 382 طب طنطا 381 طب كفر الشيخ 381 طب القاهرة 380 طب بور سعيد 379 طب عين شمس 378 طب أسنان المنصورة 378 طب المنوفية بشبين الكوم 378 هندسة بترول و تعدين السويس 378 طب فاقوس 378 طب بنها 377 طب حلوان 376 طب أسنان المنوفية 376 طب جنوب الوادي 376 طب قناة السويس بالإسماعيلية 375 طب سوهاج 375 طب الفيوم 374 طب أسنان طنطا 374 طب السويس 374 طب أسنان الزقازيق 374 طب أسنان الإسكندرية 373.5 طب أسيوط 373 طب بني سويف 373 طب المنيا 373 طب أسنان كفر الشيخ 373 طب الوادي الجديد 372 طب أسنان القاهرة 372 طب أسنان عين شمس 372 طب أسوان 372 طب أسنان السويس 371 طب أسنان الفيوم 371 طب أسنان جنوب الوادي 371 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371 طب أسنان المنيا 370 طب أسنان أسيوط 370 طب أسنان بني سويف 370 علاج طبيعي كفر الشيخ 368 علاج طبيعي بنها 367 صيدلة سوهاج 367 صيدلة جنوب الوادي 367 صيدلة المنصورة 367 صيدلة طنطا 366 صيدلة دمنهور 366 علاج طبيعي القاهرة 366 علاج طبيعي السويس 366 صيدلة الزقازيق 366 صيدلة المنوفية 365 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365 علاج طبيعي بني سويف 365 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364 علاج طبيعي جنوب الوادي 364 صيدلة بور سعيد 364 صيدلة القاهرة 364 صيدلة الإسكندرية 364 صيدلة أسيوط 364 صيدلة عين شمس 363.5 صيدلة الفيوم 363 صيدلة مدينة السادات 363 صيدلة حلوان 363 صيدلة المنيا 363 صيدلة بني سويف 363 هندسة القاهرة 356 هندسة المنصورة 355 هندسة دمياط 354 هندسة عين شمس 349 هندسة الإسكندرية 347 هندسة طنطا 344 هندسة كفر الشيخ 342 هندسة الزقازيق 341 هندسة المنوفية بشبين الكوم 340 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340 هندسة بور سعيد 338 هندسة حلوان 336 هندسة بنها 335 هندسة السويس 334 هندسة بنها بشبرا 333 هندسة سوهاج 332 هندسة حلوان بالمطرية 331 هندسة بني سويف 329 هندسة الفيوم 329 ■ ثانيًا : الحدود الدنيا للقبول بالشعبة الأدبية : الكلية الحد الأدنى اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 359 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352 ألسن كفر الشيخ 350 سياسة واقتصاد السويس 349 سياسة واقتصاد بني سويف 344 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 ألسن عين شمس 340 إعلام القاهرة 339 ألسن الفيوم 339 إعلام المنوفية 336 ألسن بني سويف 335 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 ألسن المنيا 333 ألسن أسوان 333 آثار الزقازيق بصان الحجر 332 ألسن سوهاج 332 ألسن الأقصر 331 إعلام بني سويف 330 آثار دمياط 330 آثار عين شمس 329 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329 آثار القاهرة 328 إعلام جنوب الوادي 326 آثار الفيوم 325 آثار و لغات مطروح 325 آثار أسوان 324 آثار الأقصر 323 آثار سوهاج 322 الاعاقة والتأهيل بني سويف 321 آثار جنوب الوادي 321 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321 تربية الإسكندرية 318 تربية الزقازيق 317 تربية عين شمس 316 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315 حقوق سوهاج 315 تربية بور سعيد 314 آداب العريش 314 تربية المنصورة 312 تربية طنطا 311 تربية بنها 310 آداب القاهرة 308 فنون جميلة (فنون) حلوان 307 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307 تربية دمنهور 306 تربية المنيا 305 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304 تربية كفر الشيخ 303 تربية المنوفية بشبين الكوم 303 تربية حلوان 302 فنون جميلة (فنون) المنصورة 300 آداب عين شمس 300 تربية مطروح 300 تربية سوهاج 299 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298 تجارة القاهرة 298 تربية مدينة السادات 297 تربية جنوب الوادي 296 آداب الإسكندرية 295 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295 تربية بنات عين شمس 295 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294 تربية طفولة مبكرة المنصورة 294 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293 تجارة دمياط 293 تربية الفيوم 293 تجارة المنصورة 292 آداب حلوان 292 تجارة عين شمس 292 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291 تجارة الإسكندرية 291 تجارة و إدارة أعمال حلوان 290 آداب بنها 290 حقوق بور سعيد 290 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289 آداب المنصورة 289 تجارة الزقازيق 289 تربية أسيوط 289 تجارة جنوب الوادي 287 تربية (طفولة) طنطا 287 تربية طفولة مبكرة المنوفية 287 تربية بني سويف 286 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286 فنون جميلة (فنون) أسيوط 286 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285 حقوق دمياط 285 تربية السويس 284 تربية نوعية الزقازيق 284 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283 آداب بور سعيد 283 آداب انتساب موجه القاهرة 282 فنون جميلة (فنون) المنيا 282 تربية نوعية القاهرة 282 تربية طفولة مبكرة أسيوط 282 تجارة بور سعيد 282 دار العلوم القاهرة 281 تربية (طفولة) الإسكندرية 281 آداب الزقازيق 281 آداب بنات عين شمس 281 تربية (طفولة) عين شمس 281 آداب طنطا 280 آداب و علوم إنسانية السويس 280 تجارة كفر الشيخ 280 تجارة بنها 280 تربية (طفولة) كفر الشيخ 280 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280 تجارة انتساب موجه القاهرة 280 تربية طفولة مبكرة القاهرة 279 تربية نوعية طنطا 279 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279 آداب دمياط 279 تجارة أسوان 279 فنون جميلة (فنون) الأقصر 278 آداب انتساب موجه عين شمس 278 تربية رياضية بنات بنها 278 تربية نوعية الإسكندرية 278 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278 آداب المنوفية بشبين الكوم 277 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277 تربية طفولة مبكرة دمنهور 277 آداب انتساب موجه الإسكندرية 277 آداب الوادي الجديد 276 حقوق المنيا 276 آداب كفر الشيخ 276 تجارة العريش 276 تربية طفولة مبكرة الفيوم 276 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275 تربية دمياط 275 تجارة طنطا 275 آداب الفيوم 275

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