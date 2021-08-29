إنفوجراف- تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

جدة - نرمين السيد - وأشار عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات، اليوم الأحد، أن الطب البشرى سجل 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53%، والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية. ويرصد الإنفوجراف تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

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