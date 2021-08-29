/647713/نجلا-النائبة-إيمان-الألفي-يفوزان-بالميدالية-الذهبية-والفضية-في-بطولة-كأس-مصر-للجوجيتسو-صور

فاز اللاعبان أحمد ومحمد، نجلا الشهيد المقدم عادل عبد الحميد، والنائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالميدالية الذهبية والفضية في بطولة كأس مصر للجوجيتسو بمحافظة الشرقية - مركز منيا القمح.

وحصل أحمد عادل عبد الحميد علي مركز أول الجمهورية سن 12 سنة، وحصل محمد عادل علي مركز ثالث الحمهورية سن 11 سنة، حيث تم استضافة 7 محافظات في البطولة بعدد 280 مشترك ومشتركة.

وحصلت الأكاديمية التي يلعب ويتدرب فيها أبناء الشهيد عادل عبد الحميد علي ترتيب عام أول بواقع 30 ميدالية ذهبية، 15ميدالية فضية، 5 برونزية، بمشاركه 50 لاعب ولاعبة، مع المدرب مصطفى عسكر.

وتضم لجنة التحكيم والتنظيم كل من: الكابتن محمد عسكر، الكابتن عبد الكريم حلمى، المستشار مصطفي رشاد، المهندس أنو أبو خضرة.

وكان نجلا الشهيد عادل عبد الحميد، قد فازا من قبل ببطوله الشرقية، حيث حصل أحمد علي المركز الأول، وحصل محمد علي المركز الثاني.