/647709/في-ظروف-غامضة--العثور-على-جثة-فتاة-غارقة-فى-مياه-النيل-بأسوان

عثر أهالى قرية الرمادى بحرى بمركز إدفو محافظة أسوان، اليوم الأحد، على جثة لفتاة غريقة فى مياه النيل، وتم انتشال الجثة وإيداعها فى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة فتاة غريقة في مياه النيل في أسوان

العثور على جثة فتاة غريق بأسوان

وكان تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بالعثور على جثة غريق بمياه النيل فى مركز إدفو قرية الرمادى بحرى منطقة البراسى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، والدفع بسيارة إسعاف، وأتضح أن الجثة لفتاة تدعى "آية عبد الحفيظ عثمان" تبلغ من العمر 16 عامًا .

تم تسليم الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة، وتم إخطار مركز شرطة إدفو، وتم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز الشرطة لمعرفة أسباب الغرق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وفي سياق أخر شهد الطريق الصحراوى الشرقي، اليوم السبت، إصابة 6 أشخاص نتيجة وقوع حادث مرورى، بمحافظة المنيا.

إزالة آثار الحادث

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى ببنى مزار، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقي.

تفاصيل الواقعة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوى الشرقى «القديم» أمام مركز بنى مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.