التعليم العالي: الثلاثاء بداية المرحلة الثانية للتنسيق «62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى»

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر، ومتوقع استيعاب ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة بهذه المرحلة.

«62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى» وأضاف عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإعلان نتائج المرحلة الأول للتنسيق ستبدأ المرحلة الثانية فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية ستكون 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%. جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات. ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

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