/647700/التعليم-العالى-تعلن-الأماكن-الشاغرة-لطلاب-شعبة-علمى-علوم-بالمرحلة-الثانية

أكد الدكتور خالد عبدا الغفار وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن هناك اماكن شاغرة لطلاب شعبة علوم بالمرحلة الثانية فى كليات التمريض والطب والصيدلة والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقى الكليات النظرية.

الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الثانية جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات. ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

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