/647698/لأول-مرة-ميسي-ضمن-قائمة-باريس-سان-جيرمان لمواجهة-ريمس-بالدوري-الفرنسي

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة، بقائمة باريس سان جيرمان فى مواجهة ريمس بالدوري الفرنسي، بعد انضمامه بشكل رسمي إلي نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة تضم 22 لاعباً، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة ستاد ريمس التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الرابعة من الدورى الفرنسي.

بينما شهدت قائمة باريس سان جيرمان استمرار غياب النجم الإسباني سيرجيو راموس؛ بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

نافاس، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، كيليان مبابي، باريديس، نيمار، دي ماريا، دانيلو، فينالدوم، دوناروما، فرانشي، دينا ايبيمبي، بيتيومازالا، ليونيل ميسي، كاليميوندو، جايا، كيريير، دراكسلير، ديالو، هيريرا.

سبب ابتعاد برشلونة عن التتويج بدوري أبطال أوروبا

وقال ليوينل ميسي عن سبب ابتعاد برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا:” في بعد الأحيان من الممكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بأي بطولة، وفريق باريس سان جيرمان مر بنفس التجربة، ويعرف ذلك الأمر، وكان لديه فريق رائع ولم يستطع الفوز بدوري أبطال أوروبا العام السابق، والحظ له دور في هذا الأمر".

حلم دوري أبطال أوروبا

أحلم بالتتويج بالبطولات الأوربية مرة أخرى وبالأخص دوري أبطال أوروبا، وأمل أن أسعد جماهير فريق باريس سان جيرمان بالفوز بالعديد من البطولات”.

رسالة لجماهير فريق برشلونة

وجه ليونيل ميسي رسالة إلى جماهير فريقه السابق برشلونة، حيث قال: ”ممتن لجماهير برشلونة بسبب الحب الذي قدموه لي طوال تلك الفترة التي قضيتها داخل النادي”.

وتابع: “تركت الفريق لأنني لدي رغبة في الفوز بالألقاب الأوربية ووجد نفس الطموحات لدى فريق باريس سان جيرمان”.

وأتم: “أعتقد أنني سأواجه شعور غريب عندما أعود إلى منزلي بقميص غير قميص برشلونة”.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.