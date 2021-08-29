62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى.. بدء المرحلة الثانية للتنسيق الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.





وأضاف وزير التعليم العالى، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر، ومتوقع استيعاب ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام، و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.