جدة - نرمين السيد - ويأتى المؤتمر بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، وقيادات مكتب التنسيق. وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انطلاق مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.