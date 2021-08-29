عاجل- تنسيق الثانوية العامة.. الطب البشرى 90.73% وطب الأسنان 90.24%

جدة - نرمين السيد - وحسب ما أعلن الوزير فقد سجل الطب البشرى 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53%، والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.
وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.
ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.
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