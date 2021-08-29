/647692/خارجية-الشيوخ-لتحيا-مصر--مصر-حريصة-على-دعم-وعودة-العراق-لدورها-الاقليمى

قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، ان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر بغداد لدول الجوار تأتي فى اطار حرص مصر على دعم عودة العراق لدورها الاقليمى، وتأصيل العلاقات بين مصر والعراق لبناء شراكة وتعاون بين البلدين وسعى العراق ودول الجوار والدول الصديقة الى تأسيس وبناء مسار للحوار بهدف استقرار وامن العراق واستقرار وامن المنطقة.

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

واكدت امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ النائبة، عايدة نصيف في تصريحات لتحيا مصر علي ان كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر جاءت شاملة وجامعة حيث عكست حرصه على مسارات متعدة من بينها حرصه على تنمية العلاقات بين مصر والعراق لانها علاقات له جذور وابعاد تاريخية مشيرة إلي أن الرئيس السيسى حريص على استرجاع دور العراق العربى والقومى ايضا واشار الرئيس على الاتفاقيات التى حدثت من قبل من خلال القمم السابقة المصرية الاردنية العراقية والنظر اليها فى اطار التنفيذ .

وأشارت عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مصر حاضرة بقوة برئاسة الرئيس السيسى على المستوى الاقليمى والعربى والدولى وهى تمثل رمانة الميزان فى المنطقة وامن المنطقة العربى والقومى.