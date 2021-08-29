/647689/حسانين-توفيق-الاهتمام-بتطوير-مكاتب-البريد-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة- يدعم-جهود- التحول-الرقمي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ضمن مبادرة حياة كريمة يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب حسانين توفيق بشأن التحول الرقمي

التحول الرقمي

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين أن التطور الذي تشهده مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ليس في البناء فقط، وإنما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتسهيل الإجراءات والوصول إلى مرحلة مكاتب البريد المطورة.

مكاتب البريد

ودعا حسانين توفيق، إلى أهمية مواصلة تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وجودة عالية مع مراعاة عامل الوقت والقضاء على البيروقراطية والروتين، مؤكدا أن ذلك يساهم في إنجاح خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة زيادة حملات التعريف بالخدمات المقدمة من خلال مكاتب البريد وأن الأمر ليس قاصرا على تحويل الأموال، بينما هناك العديد من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطنين في كافة مناحي الحياة.