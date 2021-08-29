/647688/وكيل-دينية-الشيوخ-عن-قمة-بغداد-مصر-لاعب-محوري-ورئيسي-في-منطقة-الشرق-الأوسط

قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، وكيل اللجنه الدينية والأوقاف بالمجلس أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تأتي لدعم التعاون بين الدول المشاركة على المستوى الأمني و الإقليمي لتحقيق المصالح الاقتصادية وتوفير حالة من الاستقرار لشعوب دول المنطقة.

مصر لاعب محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط

وأكد وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ النائب نادر نسيم في تصريحات لـ دوت الخليج أن حضور مصر وبقوة يؤكد علي أن تأثيرها ولعب حالة من التوازن في منطقة الشرق الأوسط بدورها الهام علي الصعيدين الأمني والاقتصادي مشيرا إلي أن مصر تسعى دائمًا لمد جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

واضاف نسيم أن قمة بغداد أثبتت قوة وحضور مصر خاصة أن الأوضاع الأمنية علي الصعيد الإقليمي غير مستقرة في ظل عملية بناء وتنمية اقتصادية وكذلك اللقاءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من قادة ورؤساء الدول تؤكد علي أن مصر لاعب محوري ورئيسي في منطقة الشرق الأوسط.