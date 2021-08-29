/647686/النائب-أيمن-أبو-العلا-يطالب-بتخصيص-مراكز-لتلقي-المعلمين-للقاح-كورونا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، بلقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبًا بتخصيص مراكز تطعيم للمعلمين خلال الأيام المقبلة، لضمان الإنتهاء من تطعيمهم.

دوت الخليج يرصد تعليق أيمن ابو العلا بشلأن تطعيم العاملين بقطاع التعليم

فيروس كورونا

وقال أبو العلا في تصريح له اليوم، للأسف رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع خطة للانتهاء من تطعيم المعلمين بالمدارس، بلقاح كورونا، إلا أن الزحام الشديد الذى يواجهه المعلمين يومياً في مراكز تلقي اللقاح، ينبئ بعدم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين قبل بدء العام الدراسي.

لقاح كورونا

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي ضرورة تخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، في كل محافظة، حتي يتم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأشار أيمن أبو العلا، إلي أن هناك بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل في تنظيم كورسات أنشطة للطلاب داخل المدارس، وذلك بحضور المعلمين والطلاب، الأمر الذى يتطلب الاسراع في خطوات تطعيم المعلمين، وذلك في محاولة للحد من آثار انتشار الفيروس.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بضرورة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، وذلك لضمان استمرار حضور الطلاب وانتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد.