إنفوجراف- مصر تمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافا يسلط الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتى تأتى ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها فى كل مكان.

وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصرى، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها خلال 90 يوما متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين.

وكشف التقرير أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضا أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة فى توفير الحماية التأمينية لـ 23 مليون مصرى مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ.

وتشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علما بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ 90 يوما خلال مدة سريان جواز السفر.

وتتضمن المستهدفات أيضا تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلا عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.

وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1/7/2021، وأن يكون عمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاما، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.

ونوه التقرير إلى أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل فى 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.

وبشأن شروط المطالبة بالتعويض، أشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافـة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتى تخص كل من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست (TPA)، وهى الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة.

واستكمالا لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة فى جدول الوثيقة.

واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتى تتمثل فى مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوى على غش.

ورصد أبرز الحالات التى لا تغطيها الوثيقة، وهى المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التى صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.

وتتضمن هذه الحالات أيضا: الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا فى ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعا لرعايـة صحية أو علاج طبى خلال 12 شهرا قبل السفر.

هذا وتعد حالات التعاطى الإرادى للكحـول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو تناول الأدوية بدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو الألعـاب الرياضية أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التى لا تغطيها الوثيقة.