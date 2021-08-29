محافظة بنى سويف تتسلم مدفنا للمخلفات الصلبة على مساحة 6.5 فدان

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة بنى سويف اليوم الأحد للمدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بعد الإنتهاء من إنشائه من جانب الهيئة العربية للتصنيع.





وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 6.5 فدان، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدفن 21 مليون جنيه، ويأتى إنشاء هذا المدفن فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال شعراوى، إن المدفن الجديد تبلغ مساحته حوالى 6.5 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجى للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به بوابة للدخول والأخرى للأفراد وبه كذلك ميزان أرضى بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوى على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة بنى سويف تشهد العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات منها المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر والتى تم تسليمها للمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببنى سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين فى "ببا" والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه.

وأوضح شعراوى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى الآمن اليوم للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدى المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.

و جدد وزير التنمية المحلية، تأكيده على حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يجرى تنفيذها حاليا فى مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماما ضمن الخطة التى تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.