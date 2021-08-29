/647678/بعد-غنائها-بعيد-ميلاده-أمس-بسمة-بوسيل-وتامر-حسني-قصة-حب-مليئة-بالتنازلات

تصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير بعدما تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من اللقطات الرومانسة التي جمعتها بزوجها الفنان الكبير تامر حسني أثناء احتفالها بيوم مولده، وظهرت بوسيل خلال الفيديوهات تارة تغني له وتارة يقبلها نجم الجيل ويحتضنها في عديد من المشاهد الرومانسية التي برزت قصة الحب التي جمعتهما سويا.

دوت الخليج يرصد قصة حب بسمة بوسيل مع الفنان تامر حسني

بدأ قصة حب الثنائي عن طريق بسمة بوسيل التي كانت أحد أشد معجبي الفنان تامر حسني اذ أن فارق العمر بينهما يبلغ 14 عاما لكن هل الحب يعرف سن؟ بالطبع لا ظلت بوسيل تحاصر تامر من جميع الجهات قبل مقابلته بشكل واقعي من خلال اتخاذ جدران غرفتها مكان لصوره هو فقط، ولم يكن يشغل بال بسمة بوسيل، أي حسابات، سوى أن تُصبح زوجة تامر حسني، ورفيقته وشريكته في الحياة، إذ كانت تتعامل مع صوره، كإنه خطيبها وزوجها المستقبلي، فضلًا عن كلمات الغزل ورسائل الحُب التي كانت تكتبها له وتدونها في مفكرتها الخاصة، واستمرت على هذا الحال حتى وقع في حبها، وتحقق مرادها.

استار اكاديمي أول طريق بسمة بوسيل للوصول لقلب تامر حسني

قررت بوسيا الانضمام لبرنامج اكتشاف الأصوات والمواهب الشهير «استار أكاديمي» في نسخته السادسة، وتفوقت على المتسابقين حتى وصلت للنهائيات، وحصلت على المركز الثاني، ليسهل لها فرصة لقاء حُب عمرها ومطربها المفضل تامر حسني، وهو ما حدث بالفعل.

ثم بدأ لقاء الثنائي الفعلي من خلال أحد حفلات تامر حسني بالمغرب، كانت بوسيل حينها اتجهت للغناء لتقترب أكثر من الفنان تامر حسني، وبالفعل قدما عمل غنائي سويا ليكون أول وأخر عمل يجمععا بحبيبها قبل أن يصبح زوجها.

زواج تامر حسني وبسمة بوسيل

في عام 2012، فاجأ الفنان تامر حسني معجباته وجمهوره بزواجه من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، دون إقامة حفل زفاف، إذ أعلن الخبر عبر مقطع فيديو، شاركه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، كشف خلاله كواليس قصة الحب التي بدأت بينه وبين زوجته كعلاقة عمل، تحولت لصداقة ثم حب، وعندما تأكد الثنائي من مشاعرهما، توجه المطرب لطلب يدها من والدها، وتم عقد القران، وأثمرت هذة الزيجة عن إنجاب ابنتين، تاليا وأمايا، وولدًا اسمه آدم، لتقرر الفنانة اعتزال الفن والغناء والتفرغ لأسرتها.

بسمة بوسيل تدخل عالم الأزياء والموضة بدعم تامر حسني

بدأ تامر ينتبه لموهبة بسمة في تصميم وتنسيق الملابس والألوان، ما دفعه للوقوف بجانب زوجته فى تخصصها في هذا المجال، فبدأت كاستايليست في كليباته، ثم بدأت تبتكر ملابس له من تصميماتها، وهو ما ظهر من خلال النوعية المختلفة والأكثر أناقة التي بدى عليها خلال السنوات الأخيرة،.

حب بسمة بوسيل لعالم الأزياء جعلها تدعم موهبتها بالدراسة، فتطورت موهبة بسمة بشكل ملحوظ، وبدأ كل من حولها من صديقات يطلبن تصميماتها، حتى وصل الأمر إلى عائلة المنتج العالمي كوينسي جونس، مكتشف مايكل جاكسون، إذ إن العائلتين تجمعهما صداقة قوية، فصممت بسمة أربع فساتين لجميلات العائلة.

أصبحت بسمة بوسيل الآن واحدة من مقدمى الموضة، ومن رائدات هذا المجال، من خلال تنوع تصميماتها بين الكاجوال والكلاسيك والرياضي، إضافة إلى تصميم فساتين السهرة الراقية التى تناسب جميع الأجسام وتبرز الأنوثة من دون مبالغة.