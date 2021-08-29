مايا مرسى: فاطمة عمر رمز من رموز الكفاح و التحدى

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي التهنئة إلى البطلة المصرية فاطمة عمر، لحصولها على الميدالية الفضية لمصر فى رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها بالانجاز العظيم الذى حققته بطلة مصر فاطمة عمر مؤكدة أنها رمز من رموز الكفاح و التحدى والصمود والانجاز ، وأنها تواصل مسيرتها المتميزة فى حصد الميداليات الباراليمبية بكل قوة ، متمنية لها المزيد والمزيد من النجاحات .
جدير بالذكر أن الرباعة البارالمبية فاطمة عمر حصدت الميدالية الفضية فى منافسات وزن ٦٧ كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠، لتحقق الميدالية السادسة لها فى مشوارها الباراليمبي على مدار التاريخ .
يذكر أن البطلة المصرية فاطمة عمر تعد أول رياضية مصرية تحقق ٦ ميداليات بارالمبية فى العالم فى ست دورات اوليمبية متتالية وهى ذهبية سيدنى ٢٠٠٠ وذهبية اثينا ٢٠٠٤ وذهبية بكين ٢٠٠٨ وذهبية لندن ٢٠١٢ وفضية ريو دى جانيرو ٢٠١٦ وأخيراً فضية طوكيو لتواصل تميزها عبر الدورات البارلمبية.
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