منح الضبطية القضائية لـ 13 عاملا بشركة الصرف الصحى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 13 من العاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى نطاق اختصاص عملهم.





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