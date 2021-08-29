القوى العاملة: تعيين 897 شابا بالقطاع الخاص فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، تعيين 897 شاباً، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2033 شاباً.





وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً أحمد جابر، مدير المديرية بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه خلال يوليو الماضى، قامت المديرية باستخراج 528 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 4 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 52 ألفاً و800 جنيه لـ 25 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4.300 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 305 منشأت بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 13 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال حضرها 25 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وتحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 109 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 15 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 75 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.