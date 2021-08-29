وزير الزراعة يشهد توقيع تعاون لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى قنا

جاء ذلك بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبعض نواب البرلمان والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك الزراعى.
ووقع البروتوكول كلا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلا عن الوزارة وسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ممثلا عن البنك وكل من السيد عبدالفتاح سراج الدين رئيس الجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة والسيد مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامة للإستصلاح الزراعى.
وقال وزير الزراعة إن البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة التسهيلات والتمويل اللازم للمزارعين الراغبين فى الإعتماد على أنظمة الرى الحديث فى زراعة أراضيهم، مضيفا أن البنك يمنح المزارعين قروضا بدون فائدة يتم سدادها على 10 سنوات لتطبيق أنظمة الرى الحديث فى مزارعهم.
وتابع القصير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى تستهدفان تحويل نظام الرى بالغمر إلى أحد أنظمة الرى الحديث (التنقيط - الرش) لإجمالى مساحة 3.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن جمعيتى إستصلاح الأراضى والأراضى المستصلحة ستقوما بحلقة الوصل بين البنك الزراعى المصرى والمزارعين لنشر الوعى بينهم بمميزات الرى الحديث وحثهم على الاعتماد عليه فى رى أراضيهم.
ومن جانبه، قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن المحافظة تدعم كافة جهود الدولة التى تهدف إلى تطوير أنظمة الرى وتحسين انتاجية الفدان فى مختلف المحاصيل مشيرا إلى أن المحافظة نظمت منذ اسبوعين مؤتمر موسع لدعم سبل تطوير وتأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث داعيا المزارعين إلى ضرورة مواكبة التطورات وتنفيذ توجهات الدولة نحو الإعتماد على أنظمة الرى الحديث بما يعود بالنفع على إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الأسرة وكذلك تحقيق وفرة فى المياه.
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