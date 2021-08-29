لاعب الأهلي السابق:هذا الموسم كان ممتع للغاية والجميع كان سعيد ببطولة الدورى

/647669/لاعب-الأهلي-السابقهذا-الموسم-كان-ممتع-للغاية-والجميع-كان-سعيد-ببطولة-الدورى

أكد ماهر همام، نجم النادى الأهلى السابق، أن المنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى كانت شرسة للغاية بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال همام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الصراع كان فى القمة والقاع وذلك يعود لاستراتيجية رؤساء الأندية وهذا الموسم كان ممتع للغاية والجميع كان سعيد ببطولة الدورى".

وأضاف: " مراسم تتوج الزمالك كانت سيئ جداً، كان يجب أن يظهر بشكل أفضل من ذلك لأن الدول العربية كانت تتابع ذلك.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.