/647668/فرج-عامر-يفتح-النار-على-فضيحة-مجاهد-في-الجولة-الأخيرة-من-الدوري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واشار الى ان فريقه يتواجد بالمركز الرابع ومن حقه المشاركة الافريقية ، وهو لم يحدث بسبب عشوائية وفساد احمد مجاهد الذي حسم المقاعد قبل انتهاء المسابقة

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”هذا قدرنا ويجب الا نستسلمً، ليس بيني وبين المهندس احمد مجاهد الا كل خير واقدره واحترمه واعرف ان لدية قدره تنظيميه كبيرة وقلعة كروية محترفة تعرف كل ابجديات بطولات ومسابقات كرة القدم المصرية”.

وتابع:”ولكنة انهي مسابقة الدوري العام المصري هذا الموسم بما لا يليق بمصر ام الدنيا ، وبالجمهور المصري العاشق للكرة، وبالاندية التي شاركت في بطولة الدوري العام وفي كل عناصر المنظومة ، لماذا تغير سلوكًا واسلوب احمد مجاهد فجأة كيف ينهي البطولة بعكس ما بدءات ، كيف تقبل ان تكون احدي المباريات الاخيرة للدوري المصريبهذا العبث”.

ووأصل:”ماذا فعلت سموحة لكي تقتل فرحتها بالمركز الثالث وتاتي بم اتيت بة كان من الافضل ان تطلب منا عدم اللعب والاكتفاء بارسال النتيجة التي ارسلت لها حكام المدارس المغمورين لتنفيذها بلا سماعات بلا استعداد بلا خبرة بلا دراية اندفاع لتحقيق رسالة اتوا من اجلها ، اذا كنت غير عابئ بتاريخك خاف علي بلدك ، خاف الله”.

حسام حسن

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.