موعد مباراة جالاتا سراي أمام قاسم باشا.. والتشكيل المتوقع

تشكيل جالطة سراي المتوقع

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: أنهولت، لويندياما، ألابسلان، بوي

الوسط: كريم، بابل، بيركان، تايلان، فيجولي

الهجوم: مصطفي محمد.

حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

تشكيل جالاتا سراي أمام ريندرز:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: فان أنهولت ، الباسلان ، لونداما ، يدلين

الوسط: تايلان ، بيركان ، كلينك

الهجوم: مصطفى محمد ، أكبابا ، كريم اكتورك

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.

رسالة مدرب جالطة لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.