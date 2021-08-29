بدء التسجيل الإلكترونى لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تقرر البدء فى فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.





وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن التسجيل إلكترونى من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا. وطالب المركز الإعلامى بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا. وشدد المركز الإعلامى بجامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن فى المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكترونى، علمًا بأن التسجيل فى المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage.

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