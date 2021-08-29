تلقاها مكتب التمثيل العمالى.. السعودية تحدد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يشير إلى قيام وزارة الصحة بالمملكة حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هى: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، وموديرنا (Moderna)، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، وجانسن (Janssen)، وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).
وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إلىها، على ان يقوم المواطن مبدئيًا بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة التالى: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Covid19-egistration.aspx ، حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق توكلنا.
ويشترط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب فى التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هى: التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدى إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).
ويجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهى: أن تكون البيانات الشخصية موضحة فى الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوى الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.
وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد فى حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أى طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.
وأوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود، أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة.
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