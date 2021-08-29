نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو والدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة قليوب المتجهة لميت نما.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية ومتجه لمصر الجديدة، وأيضا عند ميدان حدائق القبة عند منطقة المسطح الأرضى، كذلك الأمر أيضا عند منطقة المظلات فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة والمتجه للكورنيش، وأيضا أعلى كوبرى جوزيف تيتو المتجه لصلاح سالم.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.