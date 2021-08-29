جدة - نرمين السيد - وأشار الهوارى، فى بيان، إلى أنه لا توجد أى معوقات فى العمل، وأنه تم التنسيق مع هندسة السكة الحديد وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بغلق المعابر غير القانونية حيث أغلق المعبر بالكيلو 662/800 بقرية الزينية بحرى.
جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المشروعات القومية.
وفى السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزينية بتمهيد طريق الأقصر العشى من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتى مركز شباب الزينية بحرى من ناتج حفر الصرف الصحى تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير القرية.
ورفعت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى التراكمات والمخلفات فى شارع أبو طربوش والشارع العام بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق المعابر غير القانونية بالكيلو 662/800 بقرية الزينية بحرى شمال الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.