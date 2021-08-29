غلق المعابر غير القانونية بالكيلو 662/800 بقرية الزينية بحرى شمال الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأشار الهوارى، فى بيان، إلى أنه لا توجد أى معوقات فى العمل، وأنه تم التنسيق مع هندسة السكة الحديد وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بغلق المعابر غير القانونية حيث أغلق المعبر بالكيلو 662/800 بقرية الزينية بحرى.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المشروعات القومية.

وفى السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزينية بتمهيد طريق الأقصر العشى من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتى مركز شباب الزينية بحرى من ناتج حفر الصرف الصحى تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير القرية.

ورفعت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى التراكمات والمخلفات فى شارع أبو طربوش والشارع العام بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية.