/647644/تعادل-الترجي-وفوز-الصفاقسي-والإفريقي-نتائج-مباريات-الفرق-التونسية

أقيمت اليوم السبت، العديد من المباريات الودية التي خاضها الفرق التونسية، استعدادا لخوض مواجهات الموسم الجديد 2021/2022.

ويستعرض دوت الخليج نتائج المباريات:

تعادل فريق الترجي التونسي في لقاءه الودي الخامس، مع نظيره مستقبل سليمان، ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية.

وفي السياق ذاته حقق النادي الإفريقي الفوز على نظيره فريق خيطان الكويتي، وانتهت المباراة 3/0.

كما فاز فريق الصفاقسي على منافسه الاتحاد المنستيري بهدفين مقابل هدف.

وشهدت بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان، اليوم الخميس على ثلاثات مواجهات من العيار الثقيل في الأسبوع الثالث من إنطلاقة بطولة دوري المحترفين، بين الفتح والشباب، وأبها والاتفاق، والنصر والتعاون.

مباراة الفتح والشباب

وحقق فريق الفتح السعودي الفوز على فريق الشباب في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات بطولة دوري المحترفين، بنتيجة هدفين دون رد، على استاد الأمير عبد الله بن جلوي.

ونجح فراس البريكان لاعب فريق الفتح في تسجيل الهدف الأول في اللقاء، والشوط الأول، في الدقيقة السابعة والعشرون، وسجل نواف مشاري البوشل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة.

مباراة أبها والاتفاق

حسم التعادل الإيجابي مباراة أبها والاتفاق، بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وسجل روبن كوايسون لاعب فريق الاتفاق السعودي، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وعاد فريق أبها بهدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة، في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع عن طريق ميتشيل تي فريدي.

مباراة النصر والتعاون

شهدت مباراة النصر السعودي والتعاون، على أحداث مثيرة، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والذي انته لصالح فريق النصر بثلاثية مقابل هدف، على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

ضرب فريق التعاون بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والثمانون من عمر المباراة، عن طريق أليخاندرو روميرو كاكو.

وعاد فريق النصر بقوة لنتيجة المباراة، في الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، عن طريق فيسينت أبو بكر بهدف التعادل في الدقيق الثانية من الوقت البدل الضائع.

وأكد عبد الرازق حمد الله بالهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل الضائع، وجاء بالثالث في الدقيقة الرابعة عشر من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.