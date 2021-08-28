البابا تواضروس يستقبل وفد أكاديمية شباب المتوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، وفدًا من مشروع "أكاديمية شباب المتوسط" الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.





ورحب قداسة البابا بالشباب الحاضرين الذين بلغ عددهم حوالى 90 شابًّا، وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لكونها من أقدم الكنائس وتنتشر فى أكثر من مئة دولة حول العالم، وأن المصريين أغنياء بالحضارة العريقة والوحدة الوطنية الطبيعية، ثم أجاب قداسته أسئلة الشباب، وقدم لهم هدايا تذكارية كما التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية. و"أكاديمية شباب المتوسط" هو برنامج تدريبى غير رسمى مدته أسبوع يهدف إلى رفع وعى الشباب بقضايا البحر المتوسط، ومن أهمها قضية التطرف وتنمية الوعى لديهم حول الوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية، من خلال الحوار والمناقشات.

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