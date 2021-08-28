السفير الأمريكى يزور الدير الأحمر بسوهاج

جدة - نرمين السيد - استقبل دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاى بالجبل الغربى فى سوهاج "الدير الأحمر"، اليوم السبت، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية معه مسؤولة المعونة الأمريكية ومديرة مركز البحوث الأمريكية.





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