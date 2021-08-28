/647640/في-الوقت-القاتل-الإنتاج-الحربي-يخطف-هدف-التعادل-أمام-وادي-دجلة-في-الدوري

انتهت مباراة فريقي وادي دجلة والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

استمرت نتيجة المباراة بتقدم فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف فريق الإنتاج الحربي هدف التعادل.

تشكيلة الإنتاج الحربي

الغندور -سلامة - بازوكا - جابر - تاحا – مكامي - الجمل - ياسين - محمد -رجب - البدري.

تشكيلة وادي دجلة

عبدالمنصف – عرفات - صالح - مجدي - يعقوبو – سعيد - عايش - شريف – بوبو - عاطف - رضا.

الجدير بالذكر أن فريقي أسوان والانتاج الحربي هبطوا إلى دوري الدرجة الثانية.

بيراميدز

واكتسح فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، ويعتبر كلا الفريقين يريدون الفوز ليحصله على ثلاثة نقاط ثمينة، بالنسبة لبيراميدز يريد تعزيز نقاط ومركز في الدوري فمن الممكن فريق سموحة الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز قد يقع في فخ التعادل أو الهزيمة في مباراه اليوم وبذلك يحتل بيراميدز المركز الثالث بدلا منه.

وفي هذا الصدد أما بالنسبة لفريق غزل المحلة الذي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز الفوز بالنسبة له يحسن مركزه في هذا الموسم ويبعده أكثر عن هبوط في الدوري المصري.

وأقيمت مبارة ذهاب في الدوري المصري الممتاز بين بيراميدز وغزل المحلة في الجولة ال 17 المؤجلة خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبدأت المبارة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، وأقيمت مبارة على ستاد غزل المحلة، حيث تم إذاعة المبارة علي قناة أون تايم سبورت وان، وقام بتعليق علي المبارة هو المعلق أيمن الكاشف.

نتيجة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

اكتسح فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، فريق مصر المقاصة بخماسية ، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح إبراهيم عادل الأهداف، بعد تسجيله للهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ثم أحرز محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15، ثم سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الـ 38، وختتم أهداف الشوط ابراهيم عادل، بعد تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ 39، ثم سجل عبدالله السعيد الهدف الخامس في الدقيقة الـ 65.