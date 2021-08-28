/647639/ختام-الدوري-الاتحاد-يقسو-على-المقاولون-العرب-بثلاثية

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، في لقاء تام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولن العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد فريق المقاولون العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال تمريرة صبري الرحيل.

الاتحاد السكندري

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من خلال خالد قمر، وأكد الد الغندور بالهدف الثاني في الدقيقة 67، وجاء بالثالث داميون لوي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

موقف الفريقين في الدوري

لينهي الاتحاد الموسم بالمركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما انهى المقاولون العرب الموسم بالمركز العاشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب في المباراة:

حراسة المرمى: أحمد عربي

الدفاع: باسم على، محمد سمير، خالد الحسينى، حسن الشامي

الوسط: ابراهيم صلاح، عبدالرحمن فاروق، احمد كابوريا ، داودا

الهجوم: احمد حسن مكي، محمد حمدى زكى

تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: صبري رحيل، داميو لوي، السيد سالم، هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد راشد، خالد قمر، أحمد حجي.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي:

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، وفريق البنك الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واصل فريق البنك الأهلي خلال أحداث المباراة بالضغط والدفاع في لقاء حسم التمكن في إستمرارية الفريق بطولة الدوري المصري الممتاز، ويهرب من فخ الصقوط لدوري قسم الدرجة الثانية بالدوري المصري.

تشكيل الاتحاد السكندري في مباراة البنك الأهلي:

في حراسة المرمى :محمد صبحى

في خط الدفاع : لودومان أونند ، صبرى رحيل ، السيد سالم ، محمود شعبان

في خط الوسط :أحمد نبيل " مانجا " ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى ، عبد الغنى محمد

في الهجوم : مروان عطية ، خالد قمر