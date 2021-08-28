/647638/جيهان-البيومي--زيارة-السيسي-للعراق--ترجمة-لجهود-مصر-لبناء-جسور-الثقة-بين-البلدان-العربية

أشادت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، على هامش قمة «بغداد للتعاون والشراكة»، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات العراقية المصرية طفرة كبيرة.

دوت الخليج يرصد تعليق جيهان البيومي على زيارة السيسي للعراق

زيارة السيسي للعراق

وأضافت النائبة جيهان البيومي أن قمة بغداد تاتي لإحداث توازن استراتيجي في المنطقة وفقا للظروف الحالية، و أن مصر تسعى لاسترداد العراق مكانتها الإقليمية، والتي تعتبر مصدر قوة كبيرة للوطن العربي، ومواجهة أطماع بعض القوى الإقليمية والدولية.

مصر والعراق

ونوعت عضو مجلس النواب، أن قمة بغداد تعتبر من القمم المهمة سياسيا واقتصاديا لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لإقامة شراكة و لتحقيق تكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار، موضحة أن مشاركة مصر في غاية الأهمية فضلا عن أنها ترجمة لجهود ودور مصر الريادى في المنطقة من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية.

واختتمت البيومي حديثها مؤكدة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعي دائما لدعم العراق حتى يتحقق فيها الأمن والاستقرار وأيضا إعادة إعمارها وتنظيم التعاون بينها وبين جميع دول المنطقة"، منوهة إلى أن الدور الذي تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد وتشيد به دول العالم جميعا.