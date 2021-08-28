تصريحات نارية لحارس الزمالك«عواد».. بعد التتويج بالدوري

/647636/تصريحات-نارية-لحارس-الزمالكعواد-بعد-التتويج-بالدوري

أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سعادته بفوز الفريق بالدوري الممتاز، مشددا على ان الكرة للجماهير وستبقى دومًا للجماهير المساندة لفريقها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات محمد عواد

أضاف عواد: ” ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، تعهدنا دومًا على محاولة إسعادكم وتعويضكم على ما فات، كلامي لن يوفي حقكم في دعمي بشكل خاص وفي دعم الفريق بشكل عام حتى في أصعب الأوقات”.

كما أشار محمد عواد: “بطولتي الرابعة مع نادي الزمالك وأتمنى حصد المزيد والمزيد مع نادينا العظيم”.

كان الزمالك قد توج بالدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة “الـ 33” من البطولة، على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد مساء الثلاثاء الماضي قبل أن يتعادل أمس الجمعة مع البنك الأهلي بهدف لمثله ليصل للنقطة 80 من 34 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.