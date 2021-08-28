/647634/خالد-أبوالوفا-يتقدم-بطلب-للقوات-المسلحة-بشأن-إنشاء-منطقة-تجنيد-بسوهاج

تقدم النائب خالد ابو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن إنشاء منطقة تجنيد بمحافظة سوهاج ،وذلك لرفع معاناة الأهالي والمجندين من الذهاب والإياب الي منطقة تجنيد أسيوط، مؤكدا فى طلبه أنها تبعد عن محافظة سوهاج 114كم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب خالد أبو الوفا بطلبللقوات المسلحة

فض دور الانعقاد الأول بالشيوخ

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.