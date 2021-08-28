/647631/يد-الأهلي-يحقق-الفوز-على-فاب-الكاميروني-ببطولة-كأس-الكؤوس-الإفريقية

حقق فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

بعثة الاهلي

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

قائمة الأهلي

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

مجموعة الأهلي

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.