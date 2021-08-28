جدة - نرمين السيد -

ويشهد تنسيق العام الحالى انخفاضا ملحوظا فى جميع الشعب "علمى علوم - علمى رياضة - أدبى"، مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة التراجع الكبير فى مجاميع طلاب الثانوية العامة.

ووفقا لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، فمن المقرر أن تكون المؤشرات الأولية للتنسيق فى الجامعات أقل من نسبة العام الماضى بنحو يتراوح من 7 إلى 10%.

وعن المؤشرات شبه النهائية لنتائج تنسيق المرحلة الأولى 2021، وفقا للمعطيات السابقة من المتوقع أن يكون القبول بالكليات فى التنسيق الجديد لشعبة الأدبى، على النحو التالى:

1- الاقتصاد والعلوم السياسية

بلغ الحد الأدنى للقبول بها العام الماضى نحو 394.5 درجة أو ما نسبته 96.12%، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة لتصل إلى حد يتراوح بين 86.12% و89.12%.

2- الألسن

بلغ الحد الأدنى لتنسيق العام الماضى نحو 390.5 درجة بنسبة 95.24 % ومن المتوقع خفض الحد الأدنى ليصل ما بين 95.24% و87.24%.

3- الإعلام

بلغ الحد الأدنى لتنسيق العام الماضى 388 درجة بنسبة 94.63% ومن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول فى التنسيق الجديد إلى ما بين 84.63 % و87.63%.

4- الآثار

بلغ الحد الأدنى لكلية الآثار العام الماضى نحو 381 درجة بنسبة 92.9%، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة خلال التنسيق الجديد لتصل إلى ما بين 82.9% و85.9%.