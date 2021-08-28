فيديو - ربيع : عبور أكبر سفينة حاويات يؤكد قدرة قناة السويس الاستيعابية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يعرض على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن قناة السويس جاهزة لاستقبال مختلف أنواع الأسطول العالمى.

وأعرب عن تقدير الهيئة لجميع الجهود والإسهامات النبيلة الهادفة إلى خدمة الإنسانية وحرصها على أن تكون ركنا رئيسيا نحو أداء رسالة عالمية تعنى بوصول الاحتياجات الرئيسية من طعام وشراب، ودواء، وخدمات علاجية فى أسرع وقت ممكن انطلاقا من الدور الحضارى للقناة شريانا للخير والرخاء.

وأشار إلى أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة فى صناعة النقل البحرى، واتخاذ خطوات سباقة من خلال مشروعات التطوير المستمرة فى المجرى الملاحى والارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.