مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات كورونا بعد دخول الموجة الرابعة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية الصحية والوقائية، اليوم السبت، أن عدد إصابات كورونا فى العالم المعلن عنها لا يمثل إلا ثلث عدد الإصابات الحقيقية، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الإصابات فى قارة إفريقيا كبيرة جدا.





وأوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدم الإعلامى "سيد على" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الإصابات قد تكون لها أعراض طفيفة جدًا غير واضحة، والعدد المعلن هى الحالات التى تأكد أنها أصيبت بالكورونا. وعن الوضع الوبائى فى مصر، أكد "تاج الدين"، أنه بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، نشهد فى مصر الآن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يوجد الآن عائلات كاملة تصاب بالفيروس. وحذر "تاج الدين" من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه مع زيادة الإصابات ستكون هناك أعداد كبيرة تحتاج إلى مستشفيات أو رعاية مركزة أو تنفس صناعى.

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