محافظ جنوب سيناء يبحث المشروعات الجاهزة للافتتاح فى ذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم السبت، فعاليات جلسة المجلس التنفيذى رقم (8) لعام 2021 بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات وإدارات الديوان العام.

ومن أبرز المشروعات التى بحثها محافظ جنوب سيناء: طريق الكورنيش، وازدواج طريق الجبيل، ومحطة الرفع بالجبيل، وتسليم 602 منزل بدوى بالجبيل، وافتتاح مسجد الروضة بطور سيناء، و25 كشكا تجاريا بطور سيناء، وشارع 306 وشاطئ المدينة، وطريق القرى السياحية برأس سدر، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى بمدن رأس سدر، وأبو زنيمة، نويبع.



ومن المقرر أن يفتتح المحافظ خلال النصف الثانى من سبتمبر المقبل، عددا من المشروعات مثل حفر الآبار بالوديان وإمداد جمعية الهلال الأحمر بسيارات للإنقاذ ومركز إغاثة، إضافة إلى دعم المحافظة بـ8 فصول ذكية لمدارس الفصل الواحد بالوديان للقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، ودعم الصيادين، وكذلك إنشاء معصرتى زيتون بأبو رديس، وسانت كاترين، وإضافة خط إنتاج لمعصرة رأس سدر، وتطوير قرية التراث بشرم الشيخ، ومشروعات أخرى لأبناء المحافظة، وكذلك تقديم الدعم المالى للطلبة الدارسين بالمدرسة اليابانية بشرم الشيخ وطور سيناء.