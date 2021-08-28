أحمد يونس وأسرته ينتصروا على فيروس كورونا

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كشف الإعلامي أحمد يونس عن تعافيه هو وأسرته من فيروس كورونا المستجد بعدما هاجمهم الفيروس لأسابيع لم تدم طويلا

دوت الخليج يكشف تعافي أحمد يونس من فيروس كورونا

ونشر أحمد يونس صور نتائج الفحوصات عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وعلق عليها قائلا: “اللهم لك الحمد كورونا سلبي، أنا كنت أخر الضحايا، تجربه صعبه اوى سايبه شويه تعب كلام فاضي الحمد لله يارب ما تكتبها على اي حد جربها او مجربهاش”.

إصابة أحمد يونس بفيروس كورنا

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".

فنانين تعافو من كورونا مؤخرا

وشهدت الفترة الماضية تعافي عدد من النجوم منهم الفنانة ألفت عمر التي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “أحب أطمن كل الناس اللى بتسأل عليّ، أنا رجعت من الموت بعد ما أخدت أدوية كورونا، خصوصًا الكورتيزون، ربنا كتبلى النجاة”.

وتابعت ألفت موضحة السبب الرئيسي في نجاتها: “ كنت قبلها بأسبوع باخد أدوية عالية جدًا في التركيز، كلها مضادات حيوية ومجابتش نتيجة، لكن الكورتيزون ده سحر بجد، الحمد لله أنا أحسن كتير من الأول، عديت مرحلة الخطر، إن شاء الله تكمل على خير، شكرًا جدًا لدعواتكم الجميلة، أكيد ربنا استجاب منكم”.

أما عن الفنانة بشرى، فأعلن محمود الليثي نبأ تعافيها من خلال فيديو له معها، نشره في ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت بشرى في الفيديو وهي بصحة جيدة، والليثي يقول لها: “حمدالله على السلامة ياجاي من الكورونا..مين نور اللوكيشن النهاردة”.