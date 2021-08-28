مي رشدي لـ دوت الخليج :مشاركة السيسي فى مؤتمر بغداد تحرص على التعاون من أجل البناء ودعم التضامن العربي

/647626/مي-رشدي-لـ-تحيا-مصر-مشاركة-السيسي-فى-مؤتمر-بغداد-تحرص-على-التعاون-من-أجل-البناء-ودعم-التضامن-العربي

ثمنت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ،مؤكدة أنه فرصة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار ،إضافة إلى وجود فرصة للتعاون والتشاور من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العراق، كما أنه يعد بمثابة دعم للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد.

زيارة السيسي للعراق وأكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن مصر تحرص دائما وتسعى إلى تقديم الدعم الكامل لكل الشعوب العربية، ومن واجب أم الدنيا عندما ترى الشعب العراقي الشقيق في أزمة أن تكون أول الداعمين له لتعزيز دوره القومي العربي . وتابعت النائبة مي ورشدي، عضو مجلس النواب، أن قمة بغداد بالنسبة لدول الجوار تعد من القمم المهمة سياسياً واقتصادياً لدعم موقف العراق وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة ، فضلا عن الدور الهام في تحقيق التقارب العربى نحو مزيدا من التنسيق والتعاون في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

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