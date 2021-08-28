/647622/هافرتز-يتقدم-لتشيلسي-أمام-ليفربول-في-البريميرليج-فيديو

أحرز هافرتز الهدف الأول لفريق تشيلسي أمام ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

لمشاهدة هدف هافرتز اضغط

هدف تشيلسي الأول جميييل من هافيرتز😍👏🏼



pic.twitter.com/FtBjqSLSdv — دحيّم 🇸🇦 (@i_dh18) August 28, 2021

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو

ليفربول

واستهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب

وشهدت أحداث اليوم العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الممتاز، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

مانشستر سيتي وأرسنال

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فريق أرسنال، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استون فيلا وبرينتفورد

حسم التعادل الإيجابي لقاء استون فيلا وبرينتفورد بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيلا بارك معقل فريق أستون.

نيوكاسل يونايتد وساوثاهمبتون

انتهت احداث مباراة نيوكاسل يونايتد وساوثاهمبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويست هام يونايتد وكريستال بالاس

حسم التعادل الإيجابي مباراة ويست هام يونايتد وكريستال بالاس، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد لندن الاولمبي.

برياتون وإيفرتون

حقق برايتون الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الممتاز.