محمد صلاح يحرز هدف تعادل ليفربول ضد تشيلسي من ركلة جزاء

أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول لصالح الريدز في شباك ضيفه تشيلسي، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 45 من زمن المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، في قمة منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2021-2022.
تشكيل ليفربول ضد تشيلسي
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد
خط الوسط: هارفى إليوت، فابينيو، هندرسون
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو
تشكيل تشيلسي ضد ليفربول
حراسة المرمى: ميندى
خط الدفاع: كريستنسن، أزبيليكويتا، روديجر
خط الوسط: كانتى، جورجينو، ألونسو، جيمس
خط الهجوم: روميلو لوكاكو، هافيرتز، ماونت
وحقق فريقى ليفربول وتشيلسي، انطلاقة مثالية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022، بالفوز في أول مباراتين، وأحرز كلا الفريقين 5 أهداف ولم تهتز شباكهما حتى الآن، بما يجعل المواجهة إلى معركة بين الدفاع والهجوم.
ويدخل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، مباراة تشيلسي باحثًا عن العودة لأداء ونتائج الموسم قبل الماضي، موسم التتويج القياسي، وستكون مواجهة البلوز أقوى اختبار لكتيبة يورجن كلوب، بعد انتصارين على نورويتش سيتي (3/0) وبيرنلي (2/0).
بينما يدخل فريق تشيلسي إلى مباراة ليفربول باحثًا عن عبور أول تحديات الموسم الجديد مع العبقري الألماني توماس توخيل، والكتيبة المتوجة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021.
وقدم فريق تشيلسي الأداء الأفضل خلال الأسبوعين الأولين من البريميرليج، وعبر كريستال بالاس (3/0) قبل أن يقهر جاره اللندني أرسنال (2/0).
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