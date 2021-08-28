الصحة توفر طعما مهما للسيدات الحوامل للوقاية من التيتانوس الوليدى 

أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة حرص السيدات الحوامل علي تطعيم أطفالهم بطعم بتوكسيد التيتانوس خلال فترة الحمل للحماية من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين: تعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأكد الدكتور فوزى فتحى مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أن المبادرة هى امتداد لمبادرة 100 مليون صحة، موجهة للمرأة الحامل، موضحا أن هناك تنسيق مع المستشفيات الجامعات وبعض الجهات الخاصة من خلالها نتعاون للوصول لكل الحوامل في مصر، لافتا إلى أن هناك 3600 وحدة صحية تقدم الخدمات الصحية للحوامل.

وقال مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين،، إن المبادرة انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وعناية وزيرة الصحة، حيث نسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الأمراض التي يمكن اكتشافها والتدخل لمنع مضاعفتها ونقل العدوى بها.

وأوضح مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أنه يجرى عمل فحوصات للأم للكشف عن أمراض إذا لم يتم كشفها يكون لها مردود ومضاعفات خطيرة عليها وإمكانية انتقال المرض للجنين قد تصل للوفاة، مثل الفيروس المتخصص بالاتهاب الكبدى، ونقص المناعة البشرى، بجانب الاكتشاف المبكر لمرض السكر والسمنة والضغط، كما أن سوء التغذية يؤثر على الجنين.