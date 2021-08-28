التعليم:امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 4 سبتمبر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 يوم 4 سبتمبر المقبل، ويؤدي قرابة ١٦٠ ألف طالب الماراثون لمدة 9 أيام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا؛ ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع؛ ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.. الخطوات للتظلم كالتالي:

-سيتم إعادة فحص أوراق الإجابة.

-استمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.

-يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، ويعاد تصحيحها يدويا.

- يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

-طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، لأول دفعة تخرجت في نظام التعليم الجديد بالثانوية العامة، واستعرض مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72%، بينما عام 2017/ 2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/ 2019 بلغت 78%، وفي عام 2019 /2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/ 2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

واحتج عشرات الطلاب وأولياء أمورهم، الخميس الماضي، أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للمطالبة بإعادة تصحيح المواد، بسبب النتيجة التى وصفوها بـ«الصادمة».

كما انضم للمحتجين، عدد من الطلاب المحجوبة نتائجهم، وهتفوا بالمطالبة بإعادة التصحيح، وبحسب التربية والتعليم، تم تحويل 582 شخصًا إلى النيابة العامة والوزارة فى انتظار نتيجة التحقيقات، وذلك لأعمال الغش والتسريب فى الامتحانات.